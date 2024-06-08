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Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi! Kamuda ikramiyenin ilk taksiti 14 Haziran’da

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 08.06.2024 08:54
Yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri ile kamu işçilerinin yıllık ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Başkan Erdoğan; emeklilerin 3 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılacağı bilgisi paylaşılmıştı. İkramiyeler, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

Buna göre; Emekli Sandığı emeklileri 10 Haziran, Bağ-Kur emeklileri 11 Haziran, SSK emeklileri ise 12-13-14 Haziran'da 3 bin liralık bayram ikramiyelerini alacak.

Öte yandan kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri de belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kamu işçilerinin 2024 yılı ikramiye ödemelerinin ilk taksiti bayramdan önce 14 Haziran'da; ikinci taksiti ise 13 Aralık'ta yapılacak.

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