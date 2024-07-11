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Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi! Kaçak elektrikte cezalar artıyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 11.07.2024 11:24
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) taslak çalışması kapsamında fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmamasının planlandığını bildirdi. Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek.
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Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi! Kaçak elektrikte cezalar artıyor
Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi! Kaçak elektrikte cezalar artıyor
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