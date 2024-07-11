11 Temmuz 2024, Perşembe
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Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi! Kaçak elektrikte cezalar artıyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) taslak çalışması kapsamında fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmamasının planlandığını bildirdi. Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek.