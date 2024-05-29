29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Elektrikli çay kesme motorları çıkınca çay torbaları yoğun ilgi görmeye başladı
Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli çay kesme motorları sonrası geleneksel yöntemleri terk eden çay üreticileri yeni nesil çay torbalarını yoğun olarak kullanıyor.