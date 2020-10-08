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Elektrik faturası nasıl düşürülür? Faturayı azaltma yolları neler? A Haber canlı yayınında anlattı
Elektrik faturasını azaltmanın bir yolu var mı? Elektrik faturası nasıl düşürülür? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte elektrik faturası azaltma yolları...
Elektrik faturasını azaltmanın bir yolu var mı? Elektrik faturası nasıl düşürülür? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte elektrik faturası azaltma yolları...
-Elektriği en çok ne zaman kullandığınıza bakın, tarifenizi buna göre seçin
-Aylık 85 lira ve üzerinde ödüyorsanız tedarikçinizi değiştirin
-Elektrikli aletleri kullandığınız zaman fişten çekin
-Ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce fişten çekin
-Geleneksel lambaları düşük enerjili veya led olanlarla değiştirin
-Su ısıtıcılarda kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli
-Evde iyi bir yalıtım yapılması, kışın ısıtma ve yaz aylarında soğutma ihtiyacında yüzde 20 ile 30 arasında bir düşüş anlamına gelir