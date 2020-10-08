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Elektrik faturası nasıl düşürülür? Faturayı azaltma yolları neler? A Haber canlı yayınında anlattı

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Giriş: 08.10.2020 09:58
Güncelleme:08.10.2020 10:46
Elektrik faturasını azaltmanın bir yolu var mı? Elektrik faturası nasıl düşürülür? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte elektrik faturası azaltma yolları...

Elektrik faturasını azaltmanın bir yolu var mı? Elektrik faturası nasıl düşürülür? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte elektrik faturası azaltma yolları...

-Elektriği en çok ne zaman kullandığınıza bakın, tarifenizi buna göre seçin

-Aylık 85 lira ve üzerinde ödüyorsanız tedarikçinizi değiştirin

-Elektrikli aletleri kullandığınız zaman fişten çekin

-Ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce fişten çekin

-Geleneksel lambaları düşük enerjili veya led olanlarla değiştirin

-Su ısıtıcılarda kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli

-Evde iyi bir yalıtım yapılması, kışın ısıtma ve yaz aylarında soğutma ihtiyacında yüzde 20 ile 30 arasında bir düşüş anlamına gelir

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