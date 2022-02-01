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Elektrik faturası kademeli tarife limiti değişti mi? Elektrik faturası kademeli tarife limiti ne kadar oldu? Yeni elektrik faturası kademeli tarife sistemi nedir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2022 10:02
Elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmesi ile birlikte yeni bir dönem başladı. Az tüketenin düşük fatura ödemesi prensibiyle yolla çıkılan değişiklikte vatandaşlar yüksek gelen faturalardan şikayetçi. Kademeli tarife sonrası pek çok tüketicinin elektrik faturası yükseldi. Yeni yıl ile birlikte elektrik fiyatlarına yapılan zam kademeli şekilde abonelere yansıtılıyor. 150 kilovatsaatten daha az tüketim yapanların elektrik faturasının düşük gelmesi gerekiyor. Ancak uzmanlarına göre kademeli tarifedeki 150 kilovatsaatlik baraj küçük bir evin sadece beyaz eşya kullanımı ile aşılıyor ve bu durumda vatandaş kabarık bir fatura ile karşılaşıyor. Bu nedenle kademeli tarifede limit değişikliği gündeme geldi. Bakan Dönmez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Limit değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" diye konuştu. Öte yandan isteyen tüketiciler kademeli tarifen çıkabiliyor. Bunun için öncelikle elektronik sayaç gerekiyor. Eğer elektronik sayaç mevcutsa, elektrik temin edilen şirkete başvuruluyor. Çoklu tarifede, 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 saatleri arasında farklı birim fiyatlar üzerinden elektrik harcaması hesaplanıyor. Çoklu tarife, gündüz saatlerinde tek zamanlı tarifeye göre daha pahalı. Ancak özellikle 22.00’den sabaha kadarki harcamalarda önemli avantaj sağlıyor. Bu yüzden, elektrik harcamasının önemli bölümünü gecenin geç saatlerine kaydırabilenler için bir alternatif olabilir.
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