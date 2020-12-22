Elektrik faturası 75 lira ve üzerinde olan tüm aboneler dikkat! EPDK duyurdu

Abonelere daha uygun koşullarda elektrik tüketimi imkanı sunan serbest tüketici limitleri değişti. Enerji piyasası düzenleme kurulu kararı ile mevcutta 1 bin 400 kilovatsaat olan serbest tüketici limiti 2021 yılında bin 200 kilovat saat olarak uygulanacak. Mevcut tarifeler üzerinden yapılan hesaplamaya göre aylık elektrik faturası 75 lira ve üzerinde olan tüm aboneler serbest tüketici olarak kendi tedarikçisini seçebilecek. Detaylar haberimizde....

Yeni limitle birlikte ilave olarak 2,7 milyon abone daha serbest tüketici niteliğine kavuştu. Böylece serbest tüketici limitlerine giren abone sayısı toplam 23,5 milyona ulaştı.

Serbest tüketiciler kendi tedarikçisini seçebildiği için en uygun fiyatta elektrik veren şirket ile anlaşabiliyor. İndirim oranı abonenin yapacağı anlaşmaya ve taahhüde bağlı olarak değişiyor. böylece daha ucuza elektrik tüketebiliyor.

Aboneler serbest tüketici kapsamında sözleşme imzalayabileceği tedarikçi firmaların listesine ise enerji piyasası düzenleme kurumunun internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.