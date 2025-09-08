Ekonominin 3 yıllık haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2025’te büyüme hedefimiz yüzde 3,3

Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık hedefini ortaya koyan Orta Vadeli Program'ın detayları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan OVP'de ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. Enflasyon tahminleri ise bu yıl yüzde 28,5, gelecek yıl ise yüzde 16 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni OVP'ye ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Yılmaz, 2028'de milli gelirin 1,9 trilyon dolara yaklaşacağını söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın ise 16'ncı ekonomisi olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı; ilk defa yüksek gelirli ülkeler arasına gireceğimizi belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN