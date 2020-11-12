Ekonomide yeni dönemin şifreleri neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? Ekonomide yeni dönemin şifreleri neler? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ekonomideki yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında yorumladı. Dolar Euro ve altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Borsa İstanbul’daki yükseliş devam eder mi? Türk Lirası için yeni hamleler yapılacak mı? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde…