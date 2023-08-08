08 Ağustos 2023, Salı
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Ekonomi ve İstişare Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan vergi reformu mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen "2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı" bakanlar ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı sona erdi. Toplantı sonunda Yılmaz açıklamalarda bulunurken, vergi reformu mesajı vererek "Kamuda harcama tedbirleri de alınmalı. Toplumun büyük kesminde vergi reformu beklentisi var" dedi.