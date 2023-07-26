26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ekonomi Koordinasyon Kurulu sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu sona erdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2023 13:13
Ekonomi Kordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Gündemini A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sona erdi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sona erdi
FED’in faiz kararı ne olacak?
FED’in faiz kararı ne olacak?
Yüksek kira haksız kazanç sayılaca
Yüksek kira "haksız kazanç" sayılaca
Kritik toplantı başladı
Kritik toplantı başladı
Çocukların ’bakkal amcası’ KoopBakkal oldu!
Çocukların 'bakkal amcası' KoopBakkal oldu!
’Verim ve tasarruf’ ekonomisi!
'Verim ve tasarruf' ekonomisi!
Bakan Şimşek’ten flaş enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten flaş enflasyon mesajı
Borsa İstanbul yükselir mi? Altın düşecek mi?
Borsa İstanbul yükselir mi? Altın düşecek mi?
Asgari ücret desteğini kimler alabilir?
Asgari ücret desteğini kimler alabilir?
Üretim merkezi İstanbul! İlgi yoğun
Üretim merkezi İstanbul! İlgi yoğun
Memur ve emekliler ne talep ediyor?
Memur ve emekliler ne talep ediyor?
Çalışma hayatına dair 10 ’sıcak’ soruya yanıt
Çalışma hayatına dair 10 'sıcak' soruya yanıt
Daha Fazla Video Göster