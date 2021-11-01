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Ekim’de ihracat rekoru kırıldı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı

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Giriş: 01.11.2021 14:28
Son dakika ekonomi haberi... Ticaret Bakanı Bakan Muş, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi." ifadelerini kullandı. "Ekim’de ihracatın ithalatı karşılama oranı %93,4’e ulaştı." diyen Bakan Muş, "Son 12 ayda ihracat %38,9 artarak 215,7 milyar dolar oldu." şeklinde konuştu.
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