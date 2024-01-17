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Ek zam ne zaman yatacak? Emeklilerde zam oranı nasıl eşitlenecek? Ek zam ve taban aylık için yasal düzenleme ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 13:33
Tüm emeklilerin yıllık maaş artış oranları temmuz ayında eşitlenecek. Kim ne kadar zam alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de detayları aktardı.
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