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e-Ticarete yeni düzenleme geliyor! Tekelleşme önlenecek?

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Giriş: 26.04.2022 12:22
Güncelleme:26.04.2022 12:22
Ticaret Bakanlığı, e-Ticaret sektörünün dengeli büyümesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla önemli kriterler belirledi. Bu çerçevede, tekelleşmenin önüne geçilecek. Satıcıların hakları güvence altına alınacak. Yasa taslağının Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
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