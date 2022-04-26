26 Nisan 2022, Salı
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e-Ticarete yeni düzenleme geliyor! Tekelleşme önlenecek?
Ticaret Bakanlığı, e-Ticaret sektörünün dengeli büyümesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla önemli kriterler belirledi. Bu çerçevede, tekelleşmenin önüne geçilecek. Satıcıların hakları güvence altına alınacak. Yasa taslağının Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.