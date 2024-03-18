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Döviz fiyatında spekülasyona suç duyurusu! SPK: ekonomiye güvensizlik oluşturmaya çalışanlar soruşturulsun

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 14:10
Güncelleme:18.03.2024 14:12
Sermaye Piyasası Kurulu "Döviz fiyatlarını etkileyerek, ekonomiye dair güvensizlik oluşturmaya çalışanlar” hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "Kur yükselir beklentisiyle yönlendirilenler var" açıklamasını A Para ekibinden Rıfat Fırat konuğu olan stratejist Mustafa Aşkın değerlendirdi.
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