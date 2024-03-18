Döviz fiyatında spekülasyona suç duyurusu! SPK: ekonomiye güvensizlik oluşturmaya çalışanlar soruşturulsun

Sermaye Piyasası Kurulu "Döviz fiyatlarını etkileyerek, ekonomiye dair güvensizlik oluşturmaya çalışanlar” hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "Kur yükselir beklentisiyle yönlendirilenler var" açıklamasını A Para ekibinden Rıfat Fırat konuğu olan stratejist Mustafa Aşkın değerlendirdi.

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