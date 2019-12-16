"Dolar 10 lira olacak!" diyen sözde ekonomistler neredeler? |Video
Ekonomiye yönelik dışarıdan yapılan saldırılara, içeriden destek veren ve siyasi bakış açılarını analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistlerin hiçbir tahminleri tutmadı.
"DOLAR 10 TL OLACAK" DEDİLER
Geçen yıl ağustos ayından bu yana dolar konusunda oluşturmak istedikleri havayı bir türlü yakalayamayan sözde ekonomistler, seçimlerden sonra doların 10 liraya tırmanacağını söylediler, tutmadı. S-400 krizi nedeniyle piyasaların çökeceğini iddia ettiler, olmadı. Merkez Bankası üzerinden spekülasyon yaptılar, temennileri gerçekleşmedi.
MANİPÜLATİF SÖYLEMLERİ BOŞA ÇIKTI
Yani 1 yıldır her ekonomik, siyasi ve diplomatik gelişmede apar topar kur tahmininde bulunan ekonomist, gazeteci ve akademisyenlerin
Türkiye ekonomisine yönelik manipülatif söylemleri boşa çıktı.
Sadece felaket satarak vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan, objektif ekonomik analizle siyasi bakış açısını birbirine karıştıran bu kesim, kurlar düşmeye başlar başlamaz ise tahmin yapmaz oldular.
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