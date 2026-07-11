Sahte kremlere ve sahte gözlüklere dikkat: Cildiniz bozulabilir, kör olabilirsiniz

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar güneş kremi ve gözlük almaya yöneliyor. Ancak piyasadaki sahte ürünler, sağlığı korumak yerine ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Uzmanlar, merdiven altı üretilen güneş kremleri ve kalitesiz gözlüklerin cilt kanserinden kalıcı körlüğe kadar birçok geri dönüşü olmayan hasara yol açabileceği konusunda uyarıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç, merak edilenleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Ömer Mert ile konuştu.