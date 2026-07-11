CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rize'de toprak kayması: 3 bina tahliye edildi

Rize'de yurt inşaatının temel kazısı sırasında toprak kayması oldu, istinat duvarı yıkıldı, üstten geçen yol da çöktü. Bölgedeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar