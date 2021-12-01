Doktorların ek göstergesi artıyor! Fahrettin Koca’dan doktorlara müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diş hekimleri de dahil olmak üzere doktorlara ek gösterge yapılacağının müjdesini verdi. Planlanan artış hem maaşlarına hem de emeklilerine yansıyacak. Fahrettin Koca, “Emeklilikte pratisyen hekimlere ek gösterge 13 bindi 33 bine, uzman hekimler diş hekimler dahil olmak üzere 17 bin gösterge 40 bin ek göstergeye çıkıyor. Pratisyen hekimlere 2 bin 500 uzman hekimlere 5 bin zam yapılacak diş hekimleri dahil olmak üzere. Düzenleme bugün Meclis’te. Bütün vekillerin grupların desteğini bekliyoruz.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN