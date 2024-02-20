Doğum borçlanması nasıl olacak? Nasıl hesaplanır?

Doğum borçlanmasında prim günlerini geriye düşürerek erken emeklilik fırsatı yakalanabiliyor. Ayrıca, staj süreleri ve çıraklık sigortası için de SGK başlangıcı sayılması için yeni adım atıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de detayları anlattı.

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