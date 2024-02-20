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Doğum borçlanması nasıl olacak? Nasıl hesaplanır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 15:57
Doğum borçlanmasında prim günlerini geriye düşürerek erken emeklilik fırsatı yakalanabiliyor. Ayrıca, staj süreleri ve çıraklık sigortası için de SGK başlangıcı sayılması için yeni adım atıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de detayları anlattı.
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