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Doğum borçlanması ile emeklilik

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 11:43
AK Parti yaşlı vatandaşlara ve kadınlara koruma kalkanı oluyor. Kadınlarda, emeklilik yaşı çocuk sayısına göre nasıl esnetilecek? Yaşlı bakım sigortası ne zaman? Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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