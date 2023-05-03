03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Doğum borçlanması ile emeklilik
AK Parti yaşlı vatandaşlara ve kadınlara koruma kalkanı oluyor. Kadınlarda, emeklilik yaşı çocuk sayısına göre nasıl esnetilecek? Yaşlı bakım sigortası ne zaman? Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.