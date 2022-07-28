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Doğu Karadeniz'e turist akını

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 12:56
Doğu Karadeniz’e bu yıl turist akın ediyor. Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Peki, günde kaç uçak iniş yapıyor? Şu ana kadar hava yoluyla kaç turist geldi? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğu TÜRSAB Doğu Karadeniz Başkanı Hasan Volkan Kantarcı aktardı.
Doğu Karadeniz’e turist akını
Doğu Karadeniz'e turist akını
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