28 Temmuz 2022, Perşembe
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Doğu Karadeniz'e turist akını
Doğu Karadeniz’e bu yıl turist akın ediyor. Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Peki, günde kaç uçak iniş yapıyor? Şu ana kadar hava yoluyla kaç turist geldi? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğu TÜRSAB Doğu Karadeniz Başkanı Hasan Volkan Kantarcı aktardı.