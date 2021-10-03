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Devlet destekleri dev yatırımlara dönüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.10.2021 17:40
Doğu ve Güney Doğu’daki illerde tekstil fabrikaları her geçen gün artıyor. Devletin verdiği destekler sayesinde batı illerindeki iş insanları artık bu bölgelere yatırım yapıyor. Binden fazla tekstil fabrikasının açıldığı bölgede on binlerce kişi istihdam ediliyor. En çok yatırımların yapıldığı illerden birisi olan Mardin’de 220 tekstil fabrikası ekonomiye büyük katkı sağladı.
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