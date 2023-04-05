Depremzedeye banka güvencesi! Depremde yıkılan evlerin kredisi nasıl ödenecek?

Deprem bölgesinde yıkılan binalardan bazıları banka kredisi ile alınmış ve taksitleri devam eden konutlar. Peki bu konutların ödemesi devam edecek mi? Sorumluluk kimde? Sorunun cevabını Avukat Burak Evci, A Haber'de verdi.

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