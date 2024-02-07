07 Şubat 2024, Çarşamba
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Deprem illerine yeni müjdeler: Esnafa 400 milyon liralık finansman desteği
Ticaret Bakanlığından deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon liralık yeni finansman desteği müjdesi verildi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği çerçevesinde yaklaşık 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; gerekli prim şartlarını taşımadığı için işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlar içinse nakdi ücret desteği uygulamasının hayata geçirildiği belirtilerek, destek kapsamında 81 bin vatandaşa yaklaşık 695 milyon lira ödeme yapıldığı aktarıldı.
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