Deprem illerine yeni müjdeler: Esnafa 400 milyon liralık finansman desteği

Ticaret Bakanlığından deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon liralık yeni finansman desteği müjdesi verildi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği çerçevesinde yaklaşık 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; gerekli prim şartlarını taşımadığı için işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlar içinse nakdi ücret desteği uygulamasının hayata geçirildiği belirtilerek, destek kapsamında 81 bin vatandaşa yaklaşık 695 milyon lira ödeme yapıldığı aktarıldı.

ESNAFA YÜZDE 50 FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ

*TOPLAM FİNANSMAN 400 MİLYON TL

*YILLIK YÜZDE 26 FAİZ

* 6 AYDA BİR ÖDEME

*5 YIL (60 AY) VADE