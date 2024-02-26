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Deprem bölgesinde sanayi altyapısı desteği 1 yıl uzatılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 15:14
Güncelleme:26.02.2024 15:15
Deprem bölgesinde sanayi altyapısı desteğinin süresi uzatılacak. Bölgeye başka hangi desteklerin verildiğini A Haber muhabiri Mücahit Özendi’nin konuğu olan sanayici Mahmut Boyraz anlattı.
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