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Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi: Bunu başarabilecek tek ülkeyiz

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Giriş: 09.01.2023 10:32
Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa yürüdüğü bu dönemde tüm gözler Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na kilitlenmiş durumda. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yavuz Donat'a bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin; "Teknolojik açıdan dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı.
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