Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? Emekliye 3’üncü ikramiye kaç lira olacak? Kulis bilgilerini A Haber’de anlattı

Emekliye ara zam olacak mı? Masada hangi formüller var? Emekliye Cumhuriyet İkramiyesi verilecek mi? Ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Meclis’in gündemine bir ara zam formülü gelecek. Burada birkaç formül var. Bir memur emeklilerinin talebi aslında seyyanen artışın kendilerine de yapılması. Bir seyyanen artış olması. Bu 8 bin TL olur ya ada başka bir rakam olur onu bilemiyorum. Bir seyyanen artış formülü var. İkincisi oransal bir ek zam formülü var. Üçüncüsü de taban maaşın yani 7.500 TL’nin artırılması var. Bir başka kulis bu yıl 100. Yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizin dolayısıyla bu yıla özel bir üçüncü ikramiye Cumhuriyet ikramiyesi de şu anda masada konuşuluyor. Orada 5 bin TL rakamı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

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