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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı’nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 14:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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