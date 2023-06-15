15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2023 13:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Azerbaycan dönüşünde hem de Kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. O mesajların ışığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının içeriğine ilişkin detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümetin orta vadeli programının eylül ayında paylaşılacağını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yılmaz’dan önemli açıklamalar
Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Yeni dönemin ilk ekonomi zirvesi
Yeni dönemin ilk ekonomi zirvesi
Ödemeler bayram öncesi yapılacak
Ödemeler bayram öncesi yapılacak
A Haber’e özel açıklamalar
A Haber'e özel açıklamalar
Kritik ekonomi toplantısı
Kritik ekonomi toplantısı
Bayraktar TB2, ABD ve Çinli rakiplerini geçti
Bayraktar TB2, ABD ve Çinli rakiplerini geçti
Memur maaş zammı 2023! Öğretmen, polis memuru...
Memur maaş zammı 2023! Öğretmen, polis memuru...
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
Kritik projede Türkiye’ye kilit rol!
Kritik projede Türkiye’ye kilit rol!
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları!
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları!
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Borsada yeni rekor!
Borsada yeni rekor!
Daha Fazla Video Göster