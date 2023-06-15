Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Azerbaycan dönüşünde hem de Kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. O mesajların ışığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının içeriğine ilişkin detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümetin orta vadeli programının eylül ayında paylaşılacağını açıkladı.

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