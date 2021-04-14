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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Şartlar neyi gerektiriyorsa o adımı atacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına dair yapılan karalamalara yanıt geldi. Merkez Bankası'nın piyasa ve ekonomi şartlarına göre hareket ettiğini vurgulayan Bulut, "şartlar ne gerektiriyorsa merkez bankası o adımları atacak ve gereken kararlar alınacak" dedi.