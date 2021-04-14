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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Şartlar neyi gerektiriyorsa o adımı atacak

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Giriş: 14.04.2021 14:56
Güncelleme:14.04.2021 15:10
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına dair yapılan karalamalara yanıt geldi. Merkez Bankası'nın piyasa ve ekonomi şartlarına göre hareket ettiğini vurgulayan Bulut, "şartlar ne gerektiriyorsa merkez bankası o adımları atacak ve gereken kararlar alınacak" dedi.
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