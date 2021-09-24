Çocuklara emeklilik fırsatı! Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika ekonomi haberleri... Çocuklara Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) vatandaşlar tarafından ilgi oldukça yoğun. Peki başvuru nasıl? Şimdiye kadar kaç çocuk sisteme girdi? Çocuklara BES’te devlet katkısı ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN