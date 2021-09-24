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Çocuklara emeklilik fırsatı! Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 24.09.2021 10:13
Son dakika ekonomi haberleri... Çocuklara Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) vatandaşlar tarafından ilgi oldukça yoğun. Peki başvuru nasıl? Şimdiye kadar kaç çocuk sisteme girdi? Çocuklara BES’te devlet katkısı ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Çocuklara emeklilik fırsatı ÇOCUKLARA EMEKLİLİK FIRSATI
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Çocuklara emeklilik fırsatı
Çocuklara emeklilik fırsatı
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