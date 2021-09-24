24 Eylül 2021, Cuma
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Çocuklara emeklilik fırsatı! Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika ekonomi haberleri... Çocuklara Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) vatandaşlar tarafından ilgi oldukça yoğun. Peki başvuru nasıl? Şimdiye kadar kaç çocuk sisteme girdi? Çocuklara BES’te devlet katkısı ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.