Çocuklara emeklilik fırsatı! Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika ekonomi haberleri... Çocuklara Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) vatandaşlar tarafından ilgi oldukça yoğun. Peki başvuru nasıl? Şimdiye kadar kaç çocuk sisteme girdi? Çocuklara BES'te devlet katkısı ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
18 yaş altı gençlerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) girmesine imkan tanıyan yasa çıktı. Peki BES'e katılan kişiler erken emeklilik hakkı kazanacak mı? Devlet katkısı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI OLUR MU?
Erdem, "Bebekler için aileler o kumbarayı açtılar. Bz demiştik bu önemli bir kumbara belki ileride bizim için yaş şartı olabilir ama belki çocuklar için bu şart geriye çekilebilir biraz daha kolaylaştırılabilir. Şu anda 11 şirket var. Yüzde 40'ı bir şirkette toplanmış ama diğer şirketler de gelecektir." dedi.
BES'TE İKİ TÜRLÜ KATKI
Detayları canlı yayında anlatan Erdem, "BES'te iki türlü katkı var. Bir devletin katkıları 100 TL yatırıyorsunuz 125 TL oluyor daha yatırır yatırmaz zaten böyle bir getiri hiçbir yatırım aracında yok. İkincisi Bazı fonlarda paranız nemalanıyor. Siz inancınıza göre ister faizli ister faizsiz fonlar seçebilirsiniz. Paranız da orada çalışıyor. Borsada, altında çalışıyor dolayısıyla da kendi kendine de yükseliyor. 100 TL çok küçük bir rakam gibi görünebilir ayda ama ileride çok yüksek rakamlara ulaşıyor." ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARA EMEKLİLİK FIRSATI
*18 YAŞ ALTINA BES 3 AYINI DOLDURDU
*3 AYDA 50 BİN ÇOCUK SİSTEME GİRDİ
*18 YAŞ ALTI FON BÜYÜKLÜĞÜ 44 MİLYON TL OLDU
*ÇOCUKLARA DEVLET KATKISI 3 MİLYON LİRAYI AŞTI
BEBEKLER SİSTEMDE
*1 YAŞ ALTI SÖZLEŞME ORANI YÜZDE 7
*1 YAŞ ALTI FON BÜYÜKLÜĞÜ ORANI YÜZDE 4
*10 YAŞ ALTI SÖZLEŞME ORANI YÜZDE 70
*10 YAŞ ALTI FON BÜYÜKLÜĞÜ ORANI YÜZDE 54
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