Çocuklara emeklilik fırsatı! Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı

BES'TE İKİ TÜRLÜ KATKI

Detayları canlı yayında anlatan Erdem, "BES'te iki türlü katkı var. Bir devletin katkıları 100 TL yatırıyorsunuz 125 TL oluyor daha yatırır yatırmaz zaten böyle bir getiri hiçbir yatırım aracında yok. İkincisi Bazı fonlarda paranız nemalanıyor. Siz inancınıza göre ister faizli ister faizsiz fonlar seçebilirsiniz. Paranız da orada çalışıyor. Borsada, altında çalışıyor dolayısıyla da kendi kendine de yükseliyor. 100 TL çok küçük bir rakam gibi görünebilir ayda ama ileride çok yüksek rakamlara ulaşıyor." ifadelerini kullandı.