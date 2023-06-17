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Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek! Tarımsal destek ödemeleri hesapta

A Haber
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Giriş: 17.06.2023 09:39
Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı. Ödemeler hangi alanları kapsıyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ

HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI DESTEĞİ

50 MİLYON 646 BİN 602 LİRA

HUBUBAT-BAKLAGİL DANE MISIR DESTEĞİ

10 MİLYON 779 BİN 586 LİRA

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER DESTEĞİ

12 MİLYON 172 BİN 545 LİRA

TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

1 MİLYON 33 BİN 480 LİRA

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ

686 BİN 300 LİRA

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

507 BİN 487

TOPLAM DESTEK

75 MİLYON 826 BİN LİRA

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