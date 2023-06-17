17 Haziran 2023, Cumartesi
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Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek! Tarımsal destek ödemeleri hesapta
Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı. Ödemeler hangi alanları kapsıyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ
HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI DESTEĞİ
50 MİLYON 646 BİN 602 LİRA
HUBUBAT-BAKLAGİL DANE MISIR DESTEĞİ
10 MİLYON 779 BİN 586 LİRA
YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER DESTEĞİ
12 MİLYON 172 BİN 545 LİRA
TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ
1 MİLYON 33 BİN 480 LİRA
ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ
686 BİN 300 LİRA
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ
507 BİN 487
TOPLAM DESTEK
75 MİLYON 826 BİN LİRA