Çift maaşa iki ayrı promosyon! Emekliye promosyon ödemeleri başladı

Kamu bankalarında zamlı promosyon ödemeleri başladı. Promosyon nasıl alınır? Banka nasıl değiştirilir? Dul ve yetim maaşı alanların promosyonu kaç lira? Özel bankalarda promosyon ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN