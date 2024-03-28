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Çift maaşa iki ayrı promosyon! Emekliye promosyon ödemeleri başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 09:23
Kamu bankalarında zamlı promosyon ödemeleri başladı. Promosyon nasıl alınır? Banka nasıl değiştirilir? Dul ve yetim maaşı alanların promosyonu kaç lira? Özel bankalarda promosyon ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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