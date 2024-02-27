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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Malatya'da A Haber'e konuştu! Konutlar ne zaman teslim edilecek?

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Giriş: 27.02.2024 14:56
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'daki köy evlerinde incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki A Haber muhabiri Mücahit Özendi’ye açıklamalarda bulundu.
Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Konutlar ne zaman teslim edilecek?
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