14 Aralık 2022, Çarşamba
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması
Son dakika EYT haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlarınn çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı. Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi.