04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Tarih netleşiyor... 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?
EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ara zam ile emekli ve memura yapılacak 2022 Temmuz zammının netleşmesinin ardından gözler EYT'ye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüz binlerce EYT'liyi sevindirecek açıklamalarda bulundu. Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, EYT'nin çıkacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...