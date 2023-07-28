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Borsada yeni açılış rekoru

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Giriş: 28.07.2023 10:23
BIST 100 endeksi güne yüzde 1,01 artışla 6.925 paunla başladı. Borsada rekor yürüyüşü devam edecek mi?​ Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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