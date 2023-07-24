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Borsada geçen hafta 7 rekor birden kırıldı! Yükseliş hız kesmiyor

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Giriş: 24.07.2023 09:43
Borsa İstanbul'da mayıs ayının son haftasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Endeks geçen haftanın son işlem gününde 6.687 puanla hem haftalık hem de günlük bazda kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini de 6.724 seviyesine taşıdı. Borsa İstanbul'da geçen hafta 4 ayrı rekor daha kırıldı.
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