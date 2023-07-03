Borsa tarihinin en yüksek seviyesinde! 6 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 4'ün üstünde artışla başladı. 6.000 puan barajını aşan endeks, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Endekste günün en çok kazandıranı ulaştırma sektörü oldu.

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