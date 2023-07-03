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Borsa tarihinin en yüksek seviyesinde! 6 bin puanı aştı

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Giriş: 03.07.2023 17:18
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 4'ün üstünde artışla başladı. 6.000 puan barajını aşan endeks, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Endekste günün en çok kazandıranı ulaştırma sektörü oldu.
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