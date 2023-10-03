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Borsa rekorla açıldı! Yeni zirve gelir mi?

A Haber
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Giriş: 03.10.2023 12:19
Borsa yeni rekor kırdı. BIST 100 endeksi 8 bin 500 puanı aştı. Yeni zirve gelir mi? Hangi seviyeler kritik? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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