Borsa rekorla açıldı! Yeni zirve gelir mi?

Borsa yeni rekor kırdı. BIST 100 endeksi 8 bin 500 puanı aştı. Yeni zirve gelir mi? Hangi seviyeler kritik? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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