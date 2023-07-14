Borsa İstanbul'da yeni açılış rekoru! BIST 100 endeksi yükselişe doymuyor

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da yeni açılış rekoru kırıldı. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,74 artışla 6 bin 415 puandan başladı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,37 ile turizm oldu.

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