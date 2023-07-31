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Borsa İstanbul’a ilgi artıyor! Yatırımcı sayısı 5 milyonun üzerinde

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 17:00
Borsaya ilgi artarken yeni halka arzlarla yatırımcı sayısındaki yükseliş sürüyor. Merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 5 milyonun üzerine çıktı.
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