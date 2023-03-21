Bor Karbür neden önemli?

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak olan Bor Karbür Tesisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Peki Bor Karbür nedir? Ne işe yarıyor? Detayları A Haber muhabiri

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