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Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge

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Giriş: 28.01.2024 11:29
Türkiye'de 6 milyona yakın kamu çalışanının merakla beklediği 3 bin 600 ek gösterge konusu meclis gündeminde. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada ve konuğu Murat Bal aktardı.
Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge
Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge
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