Bir günlük çalışma bile yetiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenir?

Haber vermeden işten çıkarma ya da istifa durumunda ihbar tazminatı hakkı doğar. Bunun için bir gün çalışmak bile yeterli. İhbar tazminatında süreler kıdeme göre değişiyor. İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenir? İşte ihbar tazminatı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları.