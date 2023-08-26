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BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar: ikinci konut alanlar için kredi tutarı düşürülüyor

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Giriş: 26.08.2023 14:04
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından konut kredileriyle ilgili yeni bir karar alındı. Karara göre ikinci konut alanlar için kredi tutarı düşürülüyor.
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