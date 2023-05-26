BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM yolda! EYT’lilere çifte ikramiye

Memur ve emeklilerin gözü kulağı Temmuz'da. Maaşlar artacak. Aynı durum asgari ücret için de geçerli ve emeklileri ilgilendiren artış beklentisi daha var. Bayram ikramiyeleri... Başkan erdoğan bunun ipucunu vermişti. Çalışmalar başladı.

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