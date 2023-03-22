22 Mart 2023, Çarşamba
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Bayram ikramiyesine ZAM hazırlığı! Emekliler için yeni düzenleme... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı
Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaya çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi için bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Bugün saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya geldi. Bakan Bilgin görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunurken, en düşük emekli maaşının ve emekli bayram ikramiyesinin artacağının sinyalini verdi. Bakan Bilgin ayrıca deprem bölgesi için asgari ücrette düzenleme yapıldığını da belirtti. Detaylar A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.