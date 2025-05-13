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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyede artış olacak?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyede artış olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 09:12
4 aylık enflasyon verilerine göre; memur ve memur emeklisi yüzde 12,29 SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 13,36 zammı cebine koydu. Net rakam için iki aylık enflasyon verisi kaldı. Emeklinin gözü temmuz zammında. Öncesinde ise bayram ikramiyesi var. Peki Ramazan Bayramı'nda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkan ikramiyeler hesaplara ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar.
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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyede artış olacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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